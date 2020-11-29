Киев подсчитал число пропавших без вести военнослужащих

Украина назвала число служащих вооруженных сил, которые считаются пропавшими без вести. По данным Офиса президента страны, в списке — 69 имен.

Украина назвала число служащих вооруженных сил, которые считаются пропавшими без вести. По данным Офиса президента страны, в списке — 69 имен.

Главной задачей является поиск солдат на территориях, неподконтрольных Киеву. Об этом сказала глава офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталия Зарецкая. Розыск бойцов организован через Трехстороннюю контактную группу. Пока он не увенчался успехом.

Зарецкая отметила, что в указанных районах может работать только Международный комитет Красного Креста. Представитель Офиса Зеленского рассказала, что в 2021 году Украина планирует запустить работу специальной комиссии по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах.