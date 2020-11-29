Трамп нашел доказательства массовой фальсификации выборов

Глава США Дональд Трамп заявил, что получил доказательства о массовых фальсификациях, которые происходили во время президентских выборов.

Глава США Дональд Трамп заявил, что получил доказательства о массовых фальсификациях, которые происходили во время президентских выборов.

Тем не менее, Трамп сообщил, что если коллегия выборщиков 14 декабря проголосует за Джо Байдена, то он покинет Белый дом. При этом в день инаугурации Байдена Трамп намерен объявить о своем намерении включиться в президентскую гонку и принять участие в выборах 2024 года, об этом пишут американские средства массовой информации.