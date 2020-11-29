Актер из "Белого солнца пустыни" попал в больницу с COVID-19
Советского и грузинского актера Каху Кавсадзе госпитализировали с коронавирусом. Болезнь артиста протекает в легкой форме.
Звезда знаменитой кинокартины "Белое солнце пустыни" находится под наблюдением врачей симферопольской клиники. По словам его 85-летнего брата Имери Кавсадзе, коронавирусную инфекцию обнаружили у всех членов семьи, пишет РИА Новости.
Собеседник отметил, что осложнений ни у актера, ни у родных, к счастью, нет. Медики, как уточнил Кавсадзе, оказывают всю необходимую помощь.
"Все поддается контролю, нет ничего чрезвычайного", — подчеркнул мужчина.
Он подчеркнул, что Кахи Кавсадзе не подключали к аппарату ИВЛ, как об этом написали многие СМИ. Имери добавил, что брата решили госпитализировать, поскольку он пережил множество операций.