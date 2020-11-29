Грожан спровоцировал аварию со взрывом на "Формуле-1" в Бахрейне

Французский гонщик команды "Хаас" Ромен Грожан спровоцировал аварию со взрывом на гонке Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне.

Французский гонщик команды "Хаас" Ромен Грожан спровоцировал аварию со взрывом на гонке Гран-при "Формулы-1" в Бахрейне.

На первом круге болид Грожана столкнулся с автомобилем российского гонщика "Альфа Таури" Даниила Квята, после чего въехал в стену. От удара машина 34-летнего француза развалилась пополам и загорелась. Грожан сумел самостоятельно покинуть свой болид и добраться до медицинского автомобиля. Все остальные пилоты вернулись на пит-лейн.

Французский гонщик выступает за команду "Хаас" с 2016 года. Всего Грожан провел восемь сезонов в "Формуле-1" и десять раз поднимался на подиум.