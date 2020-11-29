Анкара осудила убийство ученого-ядерщика в Иране

Турция осудила убийство ученого-ядерщика Мосхена Фахризаде в Иране. Виновных потребовали привлечь к ответственности.

Турция осудила убийство ученого-ядерщика Мосхена Фахризаде в Иране. Виновных потребовали привлечь к ответственности.

Заявление по этому поводу распространил турецкий МИД.

"Мы осуждаем это ужасное убийство и выражаем соболезнования правительству Ирана и близким убитого", – говорится в документе.

Турецкое ведомство отмечает, что все виновные и причастные к смерти специалиста должны быть выявлены и привлечены к ответственности. Турецкие дипломаты отмечают необходимость действовать в соответствии со здравым смыслом и сдержанностью.