Граждане Финляндии потребовали отставки правительства и выхода страны из ЕС

Граждане Финляндии устроили митинг в Хельсинки. Они требовали выхода страны из Евросоюза и отставки правительства.

Граждане Финляндии устроили митинг в Хельсинки. Они требовали выхода страны из Евросоюза и отставки правительства.

Акция прошла около здания парламента. Митинг назвали Fixit по аналогии с Brexit. В рядах граждан была замечена депутат Европарламента от "Истинных финнов" Лаура Хухтасаари. По словам митингующих, членство в ЕС негативно влияет на доходы страны.

В акции приняли участие несколько сотен человек. Порядок и соблюдение социальной дистанции обеспечивала полиция. Протестное мероприятие прошло без происшествий.

В столице Финляндии ранее ввели новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Постановление предусматривает отмену всех массовых мероприятий и закрытие бассейнов, библиотек и спортивных залов.