Пользователи интернета выбирают имя для необычного щенка Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова взяла собаку в приюте. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова взяла собаку в приюте. Радостной новостью она поделилась на своей странице в Facebook.

Захарова разместила фотографию нового четвероногого друга и написала, что пока что не придумала ему имя. На фотографии на заднем сиденье машины в корзинке лежит черно-белый голубоглазый щенок. По словам Захаровой, у животного весьма непростая судьба. По ее словам, щенка вытащили из-под бетонной плиты волонтеры, а затем перевезли в приют.

"Потом расскажу и про то, как их нашли под бетонной плитой волонтеры, и как перевезли в приют. А пока едем домой и придумываем имя", - написала она.

Неравнодушные подписчики дипломата сразу же оценили ее поступок, поблагодарив Захарову за доброе сердце. Некоторые начали предлагать имена для щенка, а другие – оставлять в комментариях под фотографией снимки своих питомцев и рассказывать их истории.