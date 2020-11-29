Федоров поддержал идею повышения штрафов для западных соцсетей до 1 млн

Депутат Госдумы Евгений Федоров поддержал идею ужесточить наказание для иностранных интернет-ресурсов, нарушающих права пользователей РФ. По его мнению, это необходимый шаг.

Депутат Госдумы Евгений Федоров поддержал идею ужесточить наказание для иностранных интернет-ресурсов, нарушающих права пользователей РФ. По его мнению, это необходимый шаг.

Во вторник, 24 ноября, в нижнюю палату парламента внесли законопроект, предусматривающий штраф для зарубежных интернет-ресурсов до 1 млн рублей за блокировку российского контента и вмешательство в информационную повестку на территории РФ. Документ также предполагает возможность ограничения трафика и частичную или полную блокировку.

Федоров заявил, что полностью поддерживает данный законопроект. Он отметил, что неоднократно лично сталкивался с безосновательной блокировкой со стороны YouTube.

"Мои материалы блокируются, несмотря на законодательно оговоренный статус о том, что ресурсы депутата не подлежат блокировке, потому что он таким образом доносит до избирателей свою позицию", — возмутился депутат в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий указал, что в этих ситуациях YouTube нарушал закон не только в сфере средств массовой информации, но и пошел против законодательства РФ о функционировании органов власти — фактически ввел на территории страны внешнюю цензуру.

По словам Федорова, своими действиями западные ресурсы, в том числе Facebook, искажают информационную картину и вводят в заблуждение россиян. Они являются инструментами политического влияния, которые США используют в своих интересах.

Депутат считает, что существующих в России средств регулировки деятельности подобных ресурсов недостаточно. Их арсенал необходимо расширять и совершенствовать. Федоров предложил посмотреть на запретивший на своей территории Facebook и YouTube Китай и поступить аналогичным образом или "перехватить" управление видеохостингом. По мнению парламентария, лучшим вариантом станет не его закрытие, а переконфискация — взятие под контроль без разрушения инфраструктуры под ноль.