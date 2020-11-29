Российские законы защитят страну от импорта протестов из Европы

Митинги из Европы не перекинутся на Россию, поскольку власти держат ситуацию под контролем. Об этом сообщил лидер всероссийского движения "Волонтерская рота" Антон Демидов.

Митинги из Европы не перекинутся на Россию, поскольку власти держат ситуацию под контролем. Об этом сообщил лидер всероссийского движения "Волонтерская рота" Антон Демидов.

По словам общественника, местные власти Польши и Франции не справляются со своими обязанностями, поэтому там проходят массовые протесты. В странах ЕС не хотят решать проблемы граждан. На территории РФ подобные явления исключены, поскольку российское руководство контролирует ситуацию, принимая соответствующие законы, считает активист.

Антон Демидов подчеркнул, что в каждой стране есть безответственные граждане, которые нарушают правила на фоне пандемии. Таких людей необходимо наказывать, но не жестко, чтобы не спровоцировать новую волну протестов, пишет Nation News.