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17:09   29 Ноября 2020
Политика

Жители Приднестровья показали низкую явку на парламентских выборах

Жители Приднестровья показали низкую явку на парламентских выборах

Низкая активность на выборах зафиксирована в Приднестровье. Соответствующие данные приводит Центральная избирательная комиссия региона.

Местные жители 29 ноября голосуют за членов Верховного совета. Согласно предварительным данным, за первую половину дня пункты голосования посетили чуть больше 12% избирателей. В 2015 году явка в это время составляла 22%. В 2020-м власти решили не устанавливать необходимое минимальное число проголосовавших.

За избирательным процессом следят наблюдатели из России и Белоруссии. В Верховный совет баллотируются 45 человек. Они претендуют на 33 депутатских мандата. Участки закроются в 20 часов по местному времени.

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#выборы #парламент #приднестровье

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