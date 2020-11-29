Байден не сможет помочь Японии в решении курильского вопроса

Правительство Японии возлагает надежды на итоги выборов в США, уверен старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Правительство Японии возлагает надежды на итоги выборов в США, уверен старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

Японии может сыграть на руку избрание демократа Джо Байдена на пост президента США, поскольку Токио является одним из единомышленников Вашингтона, что гарантирует поддержку новому главе США, заявил востоковед Николай Вавилов в интервью изданию "Украина.ру".

Эксперты не исключают, что такие перспективы дают Японии карт-бланш для усиления давления на Россию в вопросе принадлежности Курильских островов.

Казаков полагает, что победу Байдена в Японии воспримут с энтузиазмом, поскольку действующего главу США Дональда Трампа негативно воспринимала японская политическая элита, а также граждане из-за его высказываний и манеры поведения. Он не согласился с мнением Вавилова, заявившего о возможном усилении давления со стороны Японии на РФ. Вопрос Южных Курил не будет решен в случае избрания Байдена президентом США, рассказал Казаков в интервью ФБА "Экономика Сегодня".

"Причина заключается в том, что российская и японская стороны всегда настаивали на решении проблемы с заключением мирного договора и прекращении спора исключительно в двустороннем формате", — заявил востоковед.

В заключение он добавил, что никакое воздействие на Россию не изменит ее позицию в отношении принадлежности Курильских островов.