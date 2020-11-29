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16:56   29 Ноября 2020
Политика

Минские провокаторы вынудили правоохранителей применить слезоточивый газ

Минские провокаторы вынудили правоохранителей применить слезоточивый газ

Белорусские силовики применили слезоточивый газ против участников акции протеста в Минске. Об этом 29 ноября сообщило издание TUT.BY.

Отмечается, что противники власти в ходе протестной акции заблокировали проезд микроавтобуса правоохранительных органов в Боровлянах. Силовики сделали предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило протестующих.

После этого один из правоохранителей был вынужден распылить слезоточивый газ, чтобы толпа отошла. При этом женщина, на которую попал газ, агрессивно отреагировала на подобные меры и набросилась на сотрудника силовых структур, после чего была задержана.

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#минск #белоруссия #протесты

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