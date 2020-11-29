Схрон взрывчатки террористов ликвидирован бойцами ЛНА в Сирте

Бойцы Ливийской национальной армии ликвидировали в Сирте пять тонн взрывчатки, принадлежащей террористам ИГ (организация запрещена в РФ).

Бойцы Ливийской национальной армии ликвидировали в Сирте пять тонн взрывчатки, принадлежащей террористам ИГ (организация запрещена в РФ).

Об итогах операции сообщил командир взвода инженерных войск Оперативного штаба освобождения западного Сирта, старший лейтенант Абд ас-Салам Джазви. Он заявил, что остатки взрывчатки были обнаружены в убежище террористов. Кроме того, бойцы ЛНА ликвидировали более 100 мин, а также нашли флаги и книги запрещенной организации, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что армия Хафтара устранила боевиков ИГ в ливийском городе Сабха. Также был арестован член террористической группировки, скрывающийся в Гудве.