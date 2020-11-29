16:14 29 Ноября 2020Политика
Президент РФ обеспокоился здоровьем чиновников на морозе
Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском попросил чиновников, стоящих на улице, надеть головные уборы.
Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском попросил чиновников, стоящих на улице, надеть головные уборы.
Во время прямого включения в Иркутской области было минус 20 градусов. Присутствующие на улице чиновники сняли шапки, как только началось совещание с российским лидером, передают "Вести". Мэр Усолья-Сибирского перед началом включения даже откинул головной убор в сторону.
Глава государства, увидев, что чиновники стоят на морозе без шапок, попросил их утеплиться
"Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут", — обратился Путин.
Президент РФ также отметил, что в мороз можно легко простудиться, а здоровье важно беречь.