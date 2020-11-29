Президент РФ обеспокоился здоровьем чиновников на морозе

Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском попросил чиновников, стоящих на улице, надеть головные уборы.

Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в Усолье-Сибирском попросил чиновников, стоящих на улице, надеть головные уборы.

Во время прямого включения в Иркутской области было минус 20 градусов. Присутствующие на улице чиновники сняли шапки, как только началось совещание с российским лидером, передают "Вести". Мэр Усолья-Сибирского перед началом включения даже откинул головной убор в сторону.

Глава государства, увидев, что чиновники стоят на морозе без шапок, попросил их утеплиться

"Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут", — обратился Путин.

Президент РФ также отметил, что в мороз можно легко простудиться, а здоровье важно беречь.