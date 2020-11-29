Израильский посол в РФ осудил отказ ряда стран от покупки "Спутник V"

Решение некоторых государств не приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" является ошибочным, считает чрезвычайный посол Израиля в РФ Алекс Бен-Цви.

Решение некоторых государств не приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" является ошибочным, считает чрезвычайный посол Израиля в РФ Алекс Бен-Цви.

Отказ от российского препарата против COVID-19 также вызвал недоумение в политических кругах Объединенных Арабских Эмиратов. Полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер не смог назвать ни одного аргумента против этого решения.

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики коронавируса. Третья фаза тестирования "Спутник V" проходит в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран.