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16:08   29 Ноября 2020
Политика

Израильский посол в РФ осудил отказ ряда стран от покупки "Спутник V"

Израильский посол в РФ осудил отказ ряда стран от покупки "Спутник V"

Решение некоторых государств не приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" является ошибочным, считает чрезвычайный посол Израиля в РФ Алекс Бен-Цви.

Отказ от российского препарата против COVID-19 также вызвал недоумение в политических кругах Объединенных Арабских Эмиратов. Полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер не смог назвать ни одного аргумента против этого решения.

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики коронавируса. Третья фаза тестирования "Спутник V" проходит в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран.

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#израиль #вакцина #коронавирус

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