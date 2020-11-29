16:08 29 Ноября 2020Политика
Израильский посол в РФ осудил отказ ряда стран от покупки "Спутник V"
Решение некоторых государств не приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" является ошибочным, считает чрезвычайный посол Израиля в РФ Алекс Бен-Цви.
Решение некоторых государств не приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" является ошибочным, считает чрезвычайный посол Израиля в РФ Алекс Бен-Цви.
Отказ от российского препарата против COVID-19 также вызвал недоумение в политических кругах Объединенных Арабских Эмиратов. Полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер не смог назвать ни одного аргумента против этого решения.
Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики коронавируса. Третья фаза тестирования "Спутник V" проходит в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ и ряде других стран.