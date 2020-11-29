Турция бьет новые рекорды по числу выявленных за сутки случаев COVID-19

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Турции превысило 30 тысяч человек за сутки.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Турции превысило 30 тысяч человек за сутки.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа опубликовал ежедневную статистику заражений в официальном Twitter-аккаунте. По данным Минздрава, COVID-19 за сутки выявили у 30 103 граждан. 182 пациента скончались, статус тяжелобольных медики присвоили почти пяти тысячам пациентов.

Коджа назвал карантин социальной обязанностью турецких граждан. В Турции уже действует комендантский час и масочный режим, однако медики утверждают, что власти слишком поздно ввели ограничительные меры. О катастрофическом росте больных на фоне сезонного гриппа врачи предупреждали еще в сентябре.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало, что Минздрав Турции ввел систему открытого тестирования. Ранее в официальных отчетах отражалось только число госпитализированных больных, а не все выявленные случаи. После публикации новых данных Турция стала одной из самых зараженных в мире.