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15:47   29 Ноября 2020
Общество

Золотые монеты и фото Гитлера нашли в убежище нацистов в Аргентине

Золотые монеты и фото Гитлера нашли в убежище нацистов в Аргентине

Археологи обнаружили в Аргентине секретное убежище, в котором могли скрываться лидеры Третьего рейха.

В 600 милях от Буэнос-Айреса археологам удалось найти убежище, которое, по предварительной информации, предназначалось для руководства нацистской Германии. Об этом изданию Express рассказали экс-спецназовец США Тим Кеннеди и ветеран ЦРУ Боб Бэр. Они предположили, что в бункере мог жить даже Адольф Гитлер после окончания Второй мировой.

В ходе раскопок археологи обнаружили совместные фотографии Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также коробку 1940-го года с золотыми монетами времен Второй мировой войны. Среди вещей также была найдена фотография мальчика в нацистской форме со свастикой на рукаве.

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#аргентина #археологи #адольф гитлер #третий рейх #муссолини

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