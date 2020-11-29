Из уборщиц в Госдуму. Как Повалихино показало России «новую искренность» политики

Победившую на выборах главы поселения уборщицу предложили отправить в Москву. Хотят ли россияне видеть в политике кандидатов «из низов»?

Победившую на выборах главы поселения уборщицу предложили сделать депутатом Госдумы РФ. Политическую карьеру некогда мастер чистоты Марина Удгодская начала осенью, когда выдвинулась на выборы главы села Повалихино Костромской области от «Партии пенсионеров» и неожиданно выиграла, набрав более 61% голосов.

«Наша партия ["Партия пенсионеров", — прим.ред.] предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва. Поддержка земляков в ходе прошедших выборов является наглядным доказательством того, что сегодня востребовано новое поколение политиков и управленцев», — рассказало федеральное руководство партии изданию «Подъем».

Ленин был прав?

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут 19 сентября 2021 года, так что у бывшей уборщицы, а ныне чиновника есть все шансы доказать знаменитое утверждение Владимира Ленина: пусть «кухарка и чернорабочий» не способны управлять государством сразу, но их можно этому научить.

Удгодскую избрали главной поселения 13 сентября. Ее предшественник Николай Локтев, баллотировавшийся от «Единой России» и руководивший селом пять лет, попросил ее выдвинуться на должность в качестве технического кандидата, рассказывала сама Удгодская. Но местные жители предпочли женщину в качестве нового руководителя, хотя та не имела управленческого опыта и последние четыре года поддерживала чистоту в местной администрации.

«Вообще не знаю, что там люди думали, почему так получилось», — заявила новая глава Повалихино и приступила к работе 1 октября, цитирует ее РБК.

За пару месяцев на новом посту Удгодская поняла, что быть руководителем — сложная работа и большая ответственность. Признается: было желание уйти в отставку, но поддержали депутаты и глава Чухломского района Костромской области, пообещав помогать в решении всех вопросов, раз уж так вышло. Поэтому Удгодская руководит дальше, но без особого энтузиазма и восторга от стремительного повышения — говорит, не представляет будущие обязанности, а с документами никогда дел не имела. При этом домашний менеджмент девушка ведет на «ура»: ухаживает за поголовьем уток, кур и кроликов, воспитывает двух детей.

И все же надежд на новое руководство у населения нет. Официально в Повалихино трудоустроено около 10% населения, работать негде: остались только пилорама, средняя школа, два магазина и дом культуры. Мужчины работают неофициально, ездят на заработки в Москву и Кострому — так делает и муж Удгодской. На вопрос журналистов, чем не устраивал прошлый глава поселения, жители отвечают по-разному: «надоел», «не общался с народом».

Новая искренность в политике

Удгодская стала знаменитой из-за запроса общества на новые лица в политике — причем те, что вне системы, «из самых низов». Этот тренд отразится и на будущих выборах в Госдуму РФ, полагает журналист Павел Пряников.

«Но уже и на сентябрьских выборах-2020, прямых и прозрачных, был виден уже этот тренд – там пришло много новых лиц, от регсобраний и гордум до совсем нижних этажей управления, как в этом случае Повалихинского поселения. И что-то подсказывает, что и на выборах в Госдуму-2021 мы увидим продолжение этого нового призыва и широкого представительства», — пишет Пряников в Telegram-канале «Толкователь».

Политолог Илья Гращенков заявляет, что запроса на управленцев «из низов» однозначно нет. «Казус Удгодской» эксперт объясняет тем, что на сельских выборах было всего два кандидата и голосовали не за нее, а против действующего главы — классическое протестное голосование.

У избирателей существует стереотип, как выглядит условный начальник, а потому за таких внесистемных кандидатов вроде Удгодской очень плохо голосуют, «иначе уже было бы какое-нибудь движение слесарей, сварщиков, водителей автобусов и других людей труда», предполагает руководитель Центра развития региональной политики.

«Что касается "новой искренности" в политике — на нее запрос есть. Другой вопрос, что если человек искренне говорит, как Удгодская, что не умеет ничем руководить, что он не знаком с механизмами управления, то зачем такой начальник нужен? "Партия пенсионеров" ловит "хайп" на этой теме, они немножко сейчас раскрутились, а Удгодская теперь не просто представитель рабочих низов, а медийный персонаж. Думаю, в данном случае только этим и вызвано их предложение. Ведь другим уборщицам таких предложений не поступало», — рассказал Гращенков в комментарии «Политике Сегодня».

Из цеха в политику

Феномен эдакого «народного управленца» давно нашел отражение в российской политике. В 2011 году на прямой линии с Владимиром Путиным началась политическая карьера уральского инженера Игоря Холманских, который пообщался с президентом по видеосвязи из сборочного цеха «Уралвагонзавода» и предложил приехать с рабочим коллективом в Москву для разгона оппозиционных митингов «разумеется, в рамках закона», чтобы «отстоять стабильность».

Уже в 2012 году Холманских стал доверенным лицом Путина во время президентской избирательной кампании, а после выборов был назначен полпредом в Уральском Федеральном округе. Игорь Рюрикович стал первым в России полномочным представителем президента, вышедшим не из числа госслужащих или политиков, а из рабочего класса. Важно отметить, что рядовым рабочим Холманских все-таки не был: до 2012 года он работал начальником сборочного цеха и имел опыт на руководящей должности, пусть и не в политическом смысле.

Тогда же Холманских вступил в ряды профсоюзного движения «В защиту человека труда». Цель соответствовала названию: защита прав рабочих за пределами предприятий, борьба с «неуважаемыми народом» чиновниками и поддержка президентского курса. Как отмечает Гращенков, деятельность поддерживаемого полпредом УрФО движения «не имела особого эффекта». Действительно, несмотря на благую декларируемую цель и намерения преобразоваться в партию, спустя девять лет «В защиту человека труда» сконцентрировались на региональной профсоюзной деятельности, покончив с политическими амбициями.

Сам Холманских вернулся туда, откуда стартовал в политику, но на гораздо менее пролетарскую должность. В 2018 году он сменил кресло полпреда на должность председателя совета директоров «Уралвагонзавода», но в начале 2020 года покинул пост. Так закончилась управленческая карьера человека труда.

А вот вернется ли к истокам Удгодская — большой вопрос, но пока женщина от внезапно свалившегося на нее груза ответственности не в восторге. Пусть и зарплата у главы села повыше, чем у уборщицы.