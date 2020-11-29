Шойгу сравнил главу Минобороны ФРГ с избалованной школьницей

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала разговаривать с Россией "с позиции силы".

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая призвала разговаривать с Россией "с позиции силы".

Шойгу сравнил свою немецкую коллегу с избалованной школьницей. Он отметил, что министр обороны ФРГ повела себя как подросток и призвал отмаливать грехи предков. Шойгу считает, что немцы как минимум сто лет должны вымаливать прощение за своих предков, которые развязали Великую Отечественную войну.

"Здесь это похоже на выступление ученицы младших классов с нападками, кстати, на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа директор школы, которая может себе все позволить", — заявил он.

Шойгу также добавил, что предшественник Крамп-Карренбауэр тоже негативно высказывался в адрес России. Он потребовал чиновников впредь воздерживаться от подобных заявлений.