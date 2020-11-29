Организация "Джейш аль-Изза" начала вербовать 14-летних детей в САР

Террористическая организация "Джейш аль-Изза" снизила возрастной порог для вступления в ряды вооруженной группировки до 14 лет. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Террористическая организация "Джейш аль-Изза" снизила возрастной порог для вступления в ряды вооруженной группировки до 14 лет. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Вербовщики чаще обращают внимание на несовершеннолетних молодых людей, так как последние охотно верят в пропагандистские штампы радикалов, пишут авторы издания. Дети редко идут против командиров группировки, а их гибель во время боевых действий позволяет медиа-активистам приписывать правительственным силам ответственность за якобы убийство мирных граждан.

Террористы "Джейш аль-Изза" усилили свои позиции в северной части САР. Организация еще несколько лет назад имела репутацию одной из сильнейших в Идлибской зоне деэскалации. Группировка потеряла значительную часть своего состава в 2019 году в ходе операции Сирийской Арабской Армии (САА).