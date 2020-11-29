В Великобритании уничтожат индеек из-за вспышки птичьего гриппа

Британское правительство приняло решение уничтожить 10,5 тысячи индеек. Об этом рассказали в министерстве сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

Британское правительство приняло решение уничтожить 10,5 тысячи индеек. Об этом рассказали в министерстве сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.

Такая мера принята в связи со вспышкой птичьего гриппа в графстве Северный Йоркшир. Штамм вируса выявили на индюшиной ферме 28 ноября. Уничтожение птиц поможет предотвратить распространение гриппа. Вспышка не должна повлиять на наличие индейки в магазинах Великобритании, считают в министерстве.

Птичий грипп ранее выявили в Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах и Норвегии. Острая инфекционная вирусная болезнь поражает органы дыхания и пищеварения и приводит к гибели пернатых. Переносчиками гриппа являются дикие особи.