14:54 29 Ноября 2020Общество
В Великобритании уничтожат индеек из-за вспышки птичьего гриппа
Британское правительство приняло решение уничтожить 10,5 тысячи индеек. Об этом рассказали в министерстве сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.
Британское правительство приняло решение уничтожить 10,5 тысячи индеек. Об этом рассказали в министерстве сельскохозяйственного развития Соединенного Королевства.
Такая мера принята в связи со вспышкой птичьего гриппа в графстве Северный Йоркшир. Штамм вируса выявили на индюшиной ферме 28 ноября. Уничтожение птиц поможет предотвратить распространение гриппа. Вспышка не должна повлиять на наличие индейки в магазинах Великобритании, считают в министерстве.
Птичий грипп ранее выявили в Германии, Бельгии, Франции, Нидерландах и Норвегии. Острая инфекционная вирусная болезнь поражает органы дыхания и пищеварения и приводит к гибели пернатых. Переносчиками гриппа являются дикие особи.