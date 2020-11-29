14:53 29 Ноября 2020Общество
Россиян предупредили, из-за чего может "ломить" тело
Организм человека может ощущать разные болевые состояния. Врач аллерголог-иммунолог Ксения Бочарова рассказала, в какой ситуации может ломить тело без температуры.
Организм человека может ощущать разные болевые состояния. Врач аллерголог-иммунолог Ксения Бочарова рассказала, в какой ситуации может ломить тело без температуры.
В первую очередь это может быть ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание с системным воспалительным поражением. Его этиология еще неизвестна медикам.
Пока ученые не могут объяснить причину этого явления. Однако уже определены сопутствующие факторы — переохлаждение и перегрев на солнце, травмы и инфекции. Симптомы обычно начинают ощущаться в утреннее время после подъема и длятся около часа. Иммунолог настоятельно рекомендует не ждать и обращаться к врачу.