Россиян предупредили, из-за чего может "ломить" тело

Организм человека может ощущать разные болевые состояния. Врач аллерголог-иммунолог Ксения Бочарова рассказала, в какой ситуации может ломить тело без температуры.

Организм человека может ощущать разные болевые состояния. Врач аллерголог-иммунолог Ксения Бочарова рассказала, в какой ситуации может ломить тело без температуры.

В первую очередь это может быть ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание с системным воспалительным поражением. Его этиология еще неизвестна медикам.

Пока ученые не могут объяснить причину этого явления. Однако уже определены сопутствующие факторы — переохлаждение и перегрев на солнце, травмы и инфекции. Симптомы обычно начинают ощущаться в утреннее время после подъема и длятся около часа. Иммунолог настоятельно рекомендует не ждать и обращаться к врачу.