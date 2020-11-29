Президент РФ вскоре посетит Тобольск

Рабочий план президента России Владимира Путина на ближайшую неделю был озвучен в эфире телеканала "Россия-1". Политик планирует ряд поездок.

Рабочий план президента России Владимира Путина на ближайшую неделю был озвучен в эфире телеканала "Россия-1". Политик планирует ряд поездок.

Вскоре глава государства отправится в Тюменскую область. В городе Тобольск он обсудит со специалистами вопросы нефтехимии. Главной темой будет добавленная стоимость ресурса.

В ближайшие дни Владимир Путин также откроет новые медицинские центры, построенные Министерством обороны России. Затем он примет участие в заседании лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности. В нее входят РФ, Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Таджикистан.

Ранее стало известно, что президент может провести онлайн-встречу с представителями Конституционного суда.