Члены Европарламента проигнорировали "спектакль" Навального
Москва, 29 ноября. Блогер Алексей Навальный выступил перед пустым залом Европарламента, рассказав историю об "отравлении".
Сообщается, что европейские депутаты не заинтересовались инцидентом с российским блогером и не пришли на его выступление.
Как пишет Telegram-канал, причиной отсутствия аншлага не следует считать пандемию. Очевидно, что европейцам надоела сказка Навального про "отравление".
Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске для госпитализации пациента. Местные медики за несколько дней стабилизировали состояние больного, после чего россиянина спецрейсом отправили в Германию. Немецкие врачи якобы выявили в организме Навального отравляющее вещество. Никаких доказательств этой теории представлено не было. Российские специалисты историю с "отравлением" не подтвердили.
Из-за Навального Запад ввел санкции против России. МИД РФ сообщил, что Москва зеркально ответила на примененные ограничительные меры.