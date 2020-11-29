Члены Европарламента проигнорировали "спектакль" Навального

Москва, 29 ноября. Блогер Алексей Навальный выступил перед пустым залом Европарламента, рассказав историю об "отравлении".

Москва, 29 ноября. Блогер Алексей Навальный выступил перед пустым залом Европарламента, рассказав историю об "отравлении".

Сообщается, что европейские депутаты не заинтересовались инцидентом с российским блогером и не пришли на его выступление.

Как пишет Telegram-канал, причиной отсутствия аншлага не следует считать пандемию. Очевидно, что европейцам надоела сказка Навального про "отравление".

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске для госпитализации пациента. Местные медики за несколько дней стабилизировали состояние больного, после чего россиянина спецрейсом отправили в Германию. Немецкие врачи якобы выявили в организме Навального отравляющее вещество. Никаких доказательств этой теории представлено не было. Российские специалисты историю с "отравлением" не подтвердили.

Из-за Навального Запад ввел санкции против России. МИД РФ сообщил, что Москва зеркально ответила на примененные ограничительные меры.