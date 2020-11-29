14:11 29 Ноября 2020Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар на Котельнической набережной в Москве
Изначально загорелась машина, а затем огонь перекинулся на первый этаж московского дома.
Изначально загорелась машина, а затем огонь перекинулся на первый этаж московского дома.
Проживающие в здании люди попытались самостоятельно ликвидировать возгорание с помощью ведер с водой, которые они выливали на автомобиль.
Приехавшие сотрудники спасательных служб завершили операцию по тушению пламени на площади 4 кв. метра. Сведений о пострадавших участниках события не поступало. Специалисты выясняют все детали произошедшего.