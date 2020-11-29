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14:11   29 Ноября 2020
Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар на Котельнической набережной в Москве

Спасатели ликвидировали пожар на Котельнической набережной в Москве

Изначально загорелась машина, а затем огонь перекинулся на первый этаж московского дома.

Проживающие в здании люди попытались самостоятельно ликвидировать возгорание с помощью ведер с водой, которые они выливали на автомобиль.

Приехавшие сотрудники спасательных служб завершили операцию по тушению пламени на площади 4 кв. метра. Сведений о пострадавших участниках события не поступало. Специалисты выясняют все детали произошедшего.

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#москва #пожар #чп

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