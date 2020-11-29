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14:10   29 Ноября 2020
Политика

Начальник иранского спецотряда будет мстить за убийство Фахризаде

Начальник иранского спецотряда будет мстить за убийство Фахризаде

Глава специального подразделения Ирана "Аль-Кудс" Исмаил Каани готов отомстить за убийство ученого Мохсена Фахризаде вместе с другими силовиками государства.

По информации агентства Tasnim, лидер группировки отдал дань уважения погибшему ученому, который боролся с "научными монополистами гегемонистской системы".

Как стало известно ранее, Фахризаде был убит 27 ноября недалеко от иранской столицы. Ученый возглавлял центр исследований Минобороны страны.

Внешнеполитическое ведомство Ирана сообщило, что к трагедии могут быть причастны представители Израиля. В МИД Германии также осудили случившееся возле Тегерана.

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#иран #ученый #Фахризаде

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