Начальник иранского спецотряда будет мстить за убийство Фахризаде

Глава специального подразделения Ирана "Аль-Кудс" Исмаил Каани готов отомстить за убийство ученого Мохсена Фахризаде вместе с другими силовиками государства.

Глава специального подразделения Ирана "Аль-Кудс" Исмаил Каани готов отомстить за убийство ученого Мохсена Фахризаде вместе с другими силовиками государства.

По информации агентства Tasnim, лидер группировки отдал дань уважения погибшему ученому, который боролся с "научными монополистами гегемонистской системы".

Как стало известно ранее, Фахризаде был убит 27 ноября недалеко от иранской столицы. Ученый возглавлял центр исследований Минобороны страны.

Внешнеполитическое ведомство Ирана сообщило, что к трагедии могут быть причастны представители Израиля. В МИД Германии также осудили случившееся возле Тегерана.