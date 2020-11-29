Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:08   29 Ноября 2020
Происшествия

Авария с БТР унесла жизнь петербургского предпринимателя

Авария с БТР унесла жизнь петербургского предпринимателя

Тяжелая техника во время военной реконструкции в Красном Селе задавила мужчину. Погибшим оказался гендиректор одной из управляющих компаний Петербурга.

Друзья решили отпраздновать день рождения бизнесмена, совладельца нескольких предприятий исторической реконструкцией с костюмами, бронетранспортером (БТР) и стрельбой в Красносельском районе города, пишет FlashNord.

Гость решил лечь на землю с автоматом, как вдруг на него наехала боевая машина из-за невнимательности водителя. Медики не смогли спасти мужчину, от серьезных травм он скончался на месте.

Следственные органы после трагедии завели уголовное дело о несоблюдении требований безопасности. В качестве фигуранта выступил глава правления организации "Красная звезда", которая проводит военные реконструкции и частные вечеринки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров