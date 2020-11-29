Экс-сенатор назвал выпады ФРГ в сторону России очередным витком инфовойны

Попытка вести диалог с Россией "с позиции силы" может плохо закончиться для Германии, считает бывший сенатор Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Попытка вести диалог с Россией "с позиции силы" может плохо закончиться для Германии, считает бывший сенатор Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Недавно глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что вопрос о разоружении необходимо обсуждать с Россией только с позиции силы. Она утверждает, что за последние годы "российская угроза" стала более очевидной. В беседе с iReactor Клинцевич выразил мнение, что подобные выпады Берлина являются лишь очередным актом информационной войны против России.

Также бывший сенатор согласился с высказываниями спикера МИД РФ Марии Захаровой о несостоятельности Германии без США. По мнению эксперта, немецкие политики делают провокационные заявления в адрес Москвы, думая лишь об американских бонусах, а не о российском ответе.

"Они делают такие заявления, отлично понимая, что Россия не агрессивна, отвечать не будет и ни к каким последствиям это не приведет. Приведет. Россия будет отвечать", — отметил Клинцевич.

Экс-сенатор напомнил, к чему приводили попытки Германии вести диалог с РФ с позиции силы. Он подытожил, что если Берлин попробует прибегнуть к таким методам третий раз, то ФРГ исчезнет с земного шара.