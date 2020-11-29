Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит инцидент с Ан-124

Авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила полеты из-за аварийной посадки Ан-124.

Авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила полеты из-за аварийной посадки Ан-124.

ЧП с вынужденной посадкой взяла под контроль Западно-Сибирская транспортная прокуратура, сообщает ФАН.

Авиакомпания "Волга-Днепр" приостановила полеты после того, как 13 ноября самолет Ан-124 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при экстренной посадке в Новосибирске.

Грузовой Ан-124 совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска вылета из-за проблем с двигателем. Советское судно перевозило 84 тонны автозапчастей из Сеула в Вену. Во время совершения посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего шасси и фюзеляж получили значительные повреждения. Проверкой инцидента занимается Западно-Сибирская транспортная прокуратура.