Названы самые востребованные этой осенью направления отдыха в России

Аналитики выяснили, какие направления путешествий по России стали самыми популярными этой осенью. В топ вошли обе столицы.

Аналитики выяснили, какие направления путешествий по России стали самыми популярными этой осенью. В топ вошли обе столицы.

Исследование провели специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. Проанализировав данные о покупках авиабилетов, они узнали, что чаще всего путешественники летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Кроме того, билеты на самолет приобретали в Симферополь, Краснодар, Махачкалу, Минеральные Воды, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Казань, передает RT. Несколько из перечисленных городов оказались популярными и среди тех, кто выбирал в качестве транспорта поезд: обе столицы и Краснодар.

Среди самых востребованных железнодорожных направлений также оказались Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Тюмень, Казань и Адлер.

Аналитики отметили, что этой осенью поездки внутри страны были выгоднее, чем прошлой. Так, авиабилет в одном направлении обходился в среднем в 4530 рублей (на 1380 рублей дешевле), а билет на поезд — 2240 рублей (меньше прошлогоднего на 130 рублей).

Сообщалось, что большой спрос россияне проявили к ряду направлений на новогодние праздники. Еще в середине октября практически заполненными были отели в Сочи и Крыму, высокий интерес отмечался к отдыху в Калининграде.