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13:18   29 Ноября 2020
Политика

Журналист подвел итоги украинского Майдана

Журналист подвел итоги украинского Майдана

Россия после Майдана получила от Украины самый ценный ресурс — людей. Такой точки зрения придерживается журналист Виктор Мараховский.

Число жителей Украины перед Революцией Достоинства составляло порядка 45 млн человек. Этот показатель снизился до 37 млн в течение шести лет. По мнению Мараховского, демографический кризис нанес стране серьезный ущерб.

"А Россия выиграла самый ценный в современном мире ресурс — людей", — приводит слова журналиста издание РИА Новости.

Мараховский отметил, что Украина осталась без передовых технологий и трудоспособного населения. Он обратил внимание, что большинство граждан сейчас находятся в России или других регионах, которые не попадают под суверенитет Киева.

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#украина #майдан #Виктор Мараховский

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