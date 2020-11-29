«Партия Роста» взрастила службу взаимопомощи в Томске

Поводом стала история томички, оказавшейся в непростой жизненной ситуации.

«Партия Роста» открыла в Томске социальную службу взаимопомощи, следует из поступившего в редакцию «Политики Сегодня» пресс-релиза. Идея принадлежит депутату Гордумы, зампреду партии Елене Ульяновой, а поводом послужила история оказавшейся в непростой жизненной ситуации томички.

На социальный телефон, который в ноябре этого года «Партия Роста» открыла в Томске, пришло необычное сообщение. Девушка пожаловалась, что не может попасть к себе домой с 2013 года из-за конфликта с сестрой, а полиция ей помочь не в силах. Она объяснила, что в юном возрасте лишилась почти всех родных, сбилась с пути и стала употреблять наркотики. Как заверила звонившая, сейчас она пытается вернуться к нормальной жизни.

«Я обратилась за помощью в реабилитационный центр, где прошла курс лечения. В настоящее время веду здоровый образ жизни. Также есть дочь, но в период употребления я была лишена родительских прав. Прошу у вас помощи. Я запуталась и не знаю, что мне делать», — говорилось в сообщении.

Томичка объяснила, что не раз обращалась за юридической консультацией, но адвокаты не помогали, а лишь брали с нее деньги. Это сообщение Елена Ульянова разместила в телеграм-канале «Народный губернатор».

«Обращаюсь к студентам-юристам, юристам на пенсии, имеющим огромный опыт, просто неравнодушным людям, которые могли бы бесплатно помочь девчонке разобраться в юридических хитросплетениях ее дела, стать защитником в суде», — призвала Ульянова.

Меньше чем за час на публикацию откликнулись семь человек и предложили бесплатно помочь девушке. Как отмечают в «Партии Роста», история томички продемонстрировала готовность людей к взаимовыручке, а также необходимость создания соответствующей службы.

«Назовем ее “Теплообмен”. Это будет некая платформа, где люди смогут протянуть друг другу руку помощи, обменяться навыками, поделиться опциями и компетенциями, своим добром и теплом, в конце концов. Ну и главное – будут безвозмездно сопровождать тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Если все получится, вполне возможно, что в нашу жизнь будут возвращаться такие понятия как милосердие и сострадание», — поделилась мыслями депутат.

На социальный номер 8-913-100-95-75, открытый в Томске «Партией Роста», ежедневно приходит до десяти звонков и сообщений. Более 80 % всех обращений касаются оказания медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса. Как отметили в партии, с помощью данной площадки томичи нашли утерянные тесты на COVID, получили врачебную помощь, транспорт, уладили разногласия между работниками и работодателями.

Что же касается социальной службы взаимопомощи, то сегодня под нее готовится интернет-платформа. По заверению Елены Ульяновой, к реализации идеи уже подключились члены других непарламентских партий.