Фанаты назвали Пескова "классным папой" после катания с дочерью на коньках

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка показала в Instagram видео, как ее супруг Дмитрий Песков катается на катке возле ГУМа в Москве с дочерью Надей.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка показала в Instagram видео, как ее супруг Дмитрий Песков катается на катке возле ГУМа в Москве с дочерью Надей.

28 ноября возле столичного ГУМа состоялось торжественное открытие ледового катка. На церемонии побывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и члены его семьи. Он надел коньки и совершил "круг почета".

"Папа самый лучший партнер в мире! P.S. В конце Наде не понравилось, что кофта задралась. Настоящая женщина", — написала фигуристка.

На опубликованных кадрах видно, как Песков сначала посадил на плечо дочь Надю, а потом опустил девочку на лед и продолжил движение на коньках.

Поклонники отреагировали на трогательное видео. Они заметили, что Наде очень повезло иметь такого чудесного отца.

"Какой замечательный, классный папа! Отлично справился с поддержкой!" — отметила подписчица. "А мы вас видели на катке. Здорово катались", — добавила еще одна поклонница. "С папой так круто выглядели", — похвалила другая подписчица.

Свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова состоялась летом 2015 года в Сочи. Для 45-летней фигуристки это второй брак, а для 53-летнего пресс-секретаря президента — третий. Их общей дочери Наде в этом году исполнилось шесть лет.