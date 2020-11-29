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13:05   29 Ноября 2020
Политика

Армянский актер попросил РФ помочь найти пропавших без вести в Карабахе

Армянский актер попросил РФ помочь найти пропавших без вести в Карабахе

Армянские деятели культуры во время шествия в Ереване попросили Россию о помощи в возвращении военнопленных из Азербайджана. Об этом сообщил корреспондент ТАСС 29 ноября.

В ходе масштабного мероприятия, которое группа известных деятелей культуры устроила в центре армянской столицы, российским дипломатам передали письмо с просьбой помочь найти тела погибших и пропавших без вести в Карабахе.

"Мы просим российских дипломатов помочь и возвратить на родину плененных наших солдат", — заявил один из инициаторов шествия актер Грант Тохатян.

Акции протеста в Ереване продолжаются уже несколько дней. Граждане требуют как можно скорее вернуть на родину военнопленных, которые удерживаются азербайджанской стороной.

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#рф #армения #карабах

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