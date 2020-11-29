Впервые увидевшие эскалатор жители Камеруна познали страх и боль — видео

Жители крупнейшего города в Камеруне стали героями забавных интернет-роликов. Они устроили чуть ли не паломничество к торговому центру, оборудованному эскалаторами.

Жители крупнейшего города в Камеруне стали героями забавных интернет-роликов. Они устроили чуть ли не паломничество к торговому центру, оборудованному эскалаторами.

В городе Дуала произошло знаковое для местных жителей событие — частично открылся огромный молл. Однако не магазины, а "живая лестница" привлекла внимание камерунцев. Они в разных позах катаются на эскалаторе, нередко это заканчивается падением и телесными повреждениями, пишет издание Le1.ma.

Ролики с забавными ситуациями на эскалаторе снимаются почти ежедневно. Для некоторых камерунцев, судя по видео, поездка по движущейся лестнице ассоциируется с экстримом, они в страхе держатся за перила, но все равно падают. По словам некоторых посетителей, в день в молле происходят десятки падений, которые зачастую заканчиваются травмами.