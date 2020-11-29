Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:33   29 Ноября 2020
Политика

Американские военнослужащие передислоцируются из САР в Ирак

Американские военнослужащие передислоцируются из САР в Ирак

Колонна военной техники США направилась из Сирии в Ирак. Оборудование и транспортные грузовики двигаются в сторону пограничного пункта Аль-Валид.

Колонна включает в себя бронеавтомобили, танки, грузовые авто и нефтевозы. Всего в Ирак едут 25 американских машин, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

США эвакуировали с северо-востока Сирии уже несколько сотен единиц техники. В течение последних нескольких недель они перемещаются в Ирак. В то же время в САР замечены новые бронемашины вооруженных сил Соединенных Штатов. Недавно конвой из 58 машин прибыл к городу Аль-Рмелан в провинции Хасака.

Несколько северо-восточных районов арабской республики остаются под контролем боевиков "Сирийских демократических сил" (СДС), которые сотрудничают с американцами. По данным ФАН, они незаконно добывают газ и нефть на захваченных территориях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #сирия #ирак #техника

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров