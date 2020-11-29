Братья Магомедовы останутся под стражей до 13 мая следующего года

Дело будет рассматривать председатель Басманного суда Ирина Вырышева, которой предстоит вынести приговор.

Дело будет рассматривать председатель Басманного суда Ирина Вырышева, которой предстоит вынести приговор.

Срок содержания под стражей совладельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду и четырем соучастникам, обвиняемым в хищении более 11 миллиардов рублей, продлен, сообщила пресс-служба Басманного суда.

Отмечается, что в отношении каждого фигуранта продлен срок содержания под стражей до 13 мая 2021 года. Кроме того, Генпрокуратура арестовала имущество обвиняемых стоимостью свыше 45 млрд рублей.

Ведомство заявило гражданский иск о взыскании с фигурантов дела 5,8 млрд рублей за нанесенный государству ущерб. Дело будет рассматривать председатель Басманного суда Ирина Вырышева.