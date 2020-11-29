Спецтехника выдвинулась в центр Минска на фоне сообщений о протестной акции

Автозаки и спецтехника направились в центр белорусской столицы в связи с заявлениями об акции противников действующей власти, сообщают СМИ.

Автозаки и спецтехника направились в центр белорусской столицы в связи с заявлениями об акции противников действующей власти, сообщают СМИ.

Демонстранты запланировали устроить "Марш соседей" в центральной части города. Корреспондент информационного агентства ТАСС отметил, что колонна выдвинулась из Уручья, где расположена база внутренних войск МВД. Спецтехника замечена на проспекте Независимости и в других частях Минска.

Силовики выставляют оцепление у знаковых мест белорусской столицы. Рядом с площадью Независимости и на прилегающих улицах припаркованы автозаки, автобусы с подразделениями ОМОН и водомет.