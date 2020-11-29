Украинские поезда сменят сине-желтую расцветку

Руководство "Укрзалізниці" решило изменить стандартную расцветку вагонов. Об этом сообщил директор компании Владимир Жмак.

Руководство "Укрзалізниці" решило изменить стандартную расцветку вагонов. Об этом сообщил директор компании Владимир Жмак.

Сейчас украинские поезда проходят модернизацию. По словам Жмака, после ремонта они сменят светлый фон на черный. По мнению проводников, такое решение будет практичным.

Руководитель "Укрзалізниці" добавил, что в поездках появятся новые поручни и камеры видеонаблюдения. Купе и плацкарты оборудуют подставками для мобильных телефонов и USB-розетками. С 1 декабря пассажиры снова смогут купить в вагонах кофе и чай. Напитки будут продавать в одноразовых чашках вместо привычных стеклянных в подстаканниках.