США в Сирии действуют при поддержке террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

США в Сирии действуют при поддержке террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Такое заявление сделал возможный новый советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

О связи Вашингтона с сирийскими террористами Салливан сообщил в письме Хилари Клинтон в 2012 году, когда работал советником по нацбезопасности в команде прошлого вице-президента Джо Байдена.

"Смотри приложение — в Сирии AQ (Аль-Каида) на нашей стороне. В остальном события развиваются, как и предполагалось", — писал он.

Салливан положительно оценил захват террористическими группировками новых территорий в Сирийской Арабской Республике.