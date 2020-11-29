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10:58   29 Ноября 2020
Политика

Депутат ВР Кива рассказал о низкой социальной ответственности Яценюка

Депутат ВР Кива рассказал о низкой социальной ответственности Яценюка

Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка девушкой легкого поведения.

Парламентарий напомнил об американском гражданстве экс-премьера и скандальной вечеринке в честь заработанного миллиарда. Позже депутат опубликовал отрывок из эфира, в котором назвал Яценюка девушкой с низкой социальной ответственностью и указал на его лояльность к Вашингтону. В ответ экс-премьер подал иск в суд за оскорбления.

Бывший глава правительства ранее заявил о намерении стать главой Нацбанка Украины. По словам Яценюка, он стал бы хорошим руководителем, потому что умеет вести переговоры с МВФ.

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#украина #яценюк #кива

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