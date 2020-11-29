США попытались оправдаться за управление Украиной

Американское посольство в Киеве попыталось оправдаться за внешнее управление Украиной, о чем говорили в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Американское посольство в Киеве попыталось оправдаться за внешнее управление Украиной, о чем говорили в партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

По словам дипломатов США, представители украинской партии заявлениями о внешнем управлении ставят ситуацию "с ног на голову". Вашингтон всего лишь "пытается помочь" Киеву и сделать из Украины богатое государство. Плюс ко всему Белый дом продвигает евроатлантические интересы страны, добавили в посольстве.

Американцы напомнили, что Соединенные Штаты "волнуются" за жителей Украины, которые пытались отстоять свои интересы на Майдане и погибали в Донбассе, передает "Страна.ua".