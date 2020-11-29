Служба безопасности Украины заявила, что миллионы жителей УССР погибли в 1930-х годах в результате геноцида. Ведомство сослалось на архивные данные времен СССР.

Служба безопасности Украины заявила, что миллионы жителей УССР погибли в 1930-х годах в результате геноцида. Ведомство сослалось на архивные данные времен СССР.

Были раскрыты сведения, в которых указана информация о голодоморе 1930-х годов. По словам представителей, перепись населения СССР в 1937 году продемонстрировала демографический кризис и якобы противоречила ожиданиям экспертов.

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что украинцы в 1930-х годах гибли из-за "геноцида". В Киеве не учли, что голод в то время охватил не только УССР, но и другие зерновые регионы Советского Союза. Однако СБУ безосновательно потребовала признать события этого периода якобы геноцидом украинского народа.