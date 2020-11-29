Переговоры по авиасообщению состоялись между Россией и Грузией

Москва и Тбилиси обсудили вопрос открытия авиасообщения. Диалог вели сенатор РФ Григорий Карасин и спецпред Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Москва и Тбилиси обсудили вопрос открытия авиасообщения. Диалог вели сенатор РФ Григорий Карасин и спецпред Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Временный запрет на пассажироперевозки в Грузию действует с июля 2019 года. Москва ввела такие ограничения, чтобы не подвергать опасности своих граждан. Перелеты возобновят, если Тбилиси сможет гарантировать отсутствие угроз для российских туристов. Вторым фактором является благоприятная эпидемиологическая обстановка в обоих государствах, сказал Карасин.

По данным Министерства иностранных дел РФ, стороны обстоятельно обсудили двусторонние отношения. Москва надеется, что правящая партия Грузии будет способствовать их укреплению.