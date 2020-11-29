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10:39   29 Ноября 2020
Общество

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России

Российские врачи зарегистрировали 26 683 новых пациента, которым был поставлен диагноз коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Об этом заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19. Новые больные были выявлены во всех регионах страны. Примерно пятая часть из них заявила, что не испытывает никаких недомоганий и чувствует себя хорошо. За 28 ноября скончались 459 человек, а 21 987 — выздоровели. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#статистика #коронавирус #оперштаб

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