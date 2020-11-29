Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России

Российские врачи зарегистрировали 26 683 новых пациента, которым был поставлен диагноз коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Российские врачи зарегистрировали 26 683 новых пациента, которым был поставлен диагноз коронавирусной инфекции за прошедшие сутки.

Об этом заявили в оперативном штабе по мониторингу и борьбе с COVID-19. Новые больные были выявлены во всех регионах страны. Примерно пятая часть из них заявила, что не испытывает никаких недомоганий и чувствует себя хорошо. За 28 ноября скончались 459 человек, а 21 987 — выздоровели. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.