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10:12   29 Ноября 2020
Политика

Байден может разрешить Японии надавить на РФ в курильском вопросе

Байден может разрешить Японии надавить на РФ в курильском вопросе

Политика демократа Джо Байдена может быть направлена на поддержку союзников, в том числе Японии, в курильском вопросе. Об этом сообщил востоковед Николай Вавилов.

Стоит отметить, что японская сторона продолжает усиливать оборонную сферу на фоне "нерешенного" вопроса о принадлежности Курильских островов. Американцы могут разрешить японцам оказывать давление на Россию в этом направлении.

Вавилов считает, что Токио могут использовать для давления на Пекин. Тогда КНР обратится к РФ для реализации совместных оборонных проектов. Подобные действия прослеживались в совместных морских учениях государств в Японском море, добавил эксперт.

Востоковед подчеркнул, что Япония может начать действовать агрессивно в отношении России из-за коллапса, сформированного в Соединенных Штатах, пишет "Украина.ру".

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#байден #япония #курилы

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