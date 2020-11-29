Особенности королевской рыбалки. Что Brexit сделал с Великобританией

Через месяц Британия окончательно выйдет из Евросоюза. Что будет с экономикой, границами и правом в стране?

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания «сильно преуспеет», если до окончания процедуры Brexit торговая сделка с Евросоюзом не будет согласована, передает The Guardian.

И эта гипотеза опасно близка к проверке. Под вопросом европейские инвестиции в британские компании, европейский рыбный промысел в британских водах, европейская юрисдикция в Британии и экономическое благополучие страны. Скорее всего, его придется принести в жертву политическим амбициям Великобритании: консервативные политики и 51% населения желают сделать ее снова великой державой.

Но пока страна болезненно переживает скорый разрыв с ЕС, назначенный на 31 декабря.

Британский премьер настаивает на «максимальном суверенитете государства» и «нулевой приверженности нормам Евросоюза». При этом утверждает, что будущие отношения Соединенного Королевства и ЕС могут развиваться гармонично. Увы, это заявление опровергается реальностью: прошлогоднее соглашение по Brexit было разорвано Лондоном в одностороннем порядке и теперь Брюссель настаивает на жестких санкциях за все будущие нарушения договоров. Доверия к Британии у Евросоюза больше нет. Ситуация накалена до предела.

У сторон остался месяц, чтобы заключить соглашение по экономическим и правовым вопросам. Выход без сделки нанесет Британии еще больший удар, чем пандемия коронавируса. И не только по экономике (49% международной торговли Великобритании приходится на ЕС), но и по государственности.

Ирландский вопрос

Северная Ирландия остается единственной границей Королевства с ЕС и боится ужесточения пограничного контроля после Brexit, что помешает свободному переходу «северян» в Ирландскую республику — соглашение о прозрачных границах было подписано в 1997 году и позволило семьям, проживающим в двух Ирландиях, свободно общаться. Конечно, фактическое отсутствие границы было важно и для товарооборота, не обремененного пошлинами.

Более 32 тысяч жителей Северной Ирландии голосовали против Brexit, опасаясь возвращения границы с колючей проволокой и сторожевыми вышками, как в старые времена. Девять тысяч проголосовали за выход из ЕС.

Евросоюз предложил Северной Ирландии присоединиться к блоку под членством Республики Ирландия — суверенного и независимого от Великобритании государства и члена ЕС. Это вопрос одного референдума об объединении Ирландий, крайне нежелательного для Англии. Евросоюз — более крупный и богатый «клуб» из которого объединенная республика могла бы получать точно не меньше субсидий, чем «северяне» из Лондона.

По результатам опроса газеты The Irish Times, в марте прошлого года более 62% жителей Северной Ирландии выступали за объединение с Ольстером (столица республики Ирландия). Ирландское объединение, так вовремя предложенное Евросоюзом, обостряет для Великобритании исторически болезненный вопрос сепаратизма: аналогичные настроения царят в Шотландии, половина населения которой традиционно выступает за отделение от Великобритании. Кстати, Эдинбург проголосовал против Brexit: за европейское будущее высказались 74,4% шотландцев.

Экономика

Великобритания вышла из блока европейской свободной торговли в конце января этого года, но сразу вступила в 11-месячный переходный период, сохраняющий все без изменений. После 31 декабря этот период истечет и совершенно непонятно, что будет с выловом рыбы европейскими компаниями в британских водах, насколько жесткими станут таможенные проверки и как будут работать компании из ЕС, расположенные в Британии.

Хоть рыбный промысел составляет только 1% от ВВП Великобритании, соглашение по рыболовству стало камнем преткновения между Брюсселем и Лондоном. Главный британский переговорщик по Brexit Дэвид Фрост отмечал в мае, что ЕС продолжает настаивать на получении безлимитного доступа к британским рыболовецким водам — Лондон предлагал ежегодную квоту на вылов, но союз не согласен. Возвращение морской державе полного контроля над своими водами было одним из основных обещаний сторонников Brexit.

Также стороны договариваются о стандартах услуг в стране, в том числе и финансовых. До этого все было понятно: компании работают по европейским нормам. А как будут работать теперь? Великобритания решила не слишком утруждаться и скопировала большинство правил ЕС в надежде, что Брюссель позволит британским фирмам работать в секторе финансовых услуг — важнейшем для Великобритании.

Евросоюз взаимностью не ответил. Оскорбившись «разводом» с Соединенным Королевством, руководство ЕС не желает предоставлять бывшей стране-участнице свободный доступ на финансовые рынки после Brexit: у стран Евросоюза достаточно своих банков. Европейские инспекторы требуют перевести на территорию союза все британские банки, желающие работать в ЕС. Они опасаются, что финансовые потоки будут уходить в лондонские «оффшоры», неподконтрольные Евросоюзу.

С середины 2016 года, когда страна объявила о Brexit, финансовые компании вывели из Великобритании активы на сумму 1,6 триллионов долларов, пишет The New York Times. При этом Лондон остается доминирующем игроком в Европе на рынке финансовых услуг.

Прогнозы Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании неутешительные. Без торговой сделки Brexit замедлит экономический рост страны на 2% в 2021 году, и это в дополнение к дефициту ВВП около 4%. Последнее будет следствием окончательного выхода Лондона из единого европейского рынка и Таможенного союза с ЕС даже со сделкой. Плюс ущерб, нанесенный экономике Британии пандемией коронавируса.

Безработица прогнозируется на уровне 7,4% в следующем году (2,6 миллионов безработных). И это тоже с учетом еще не состоявшегося торгового соглашения: без него незанятых будет на 300 тысяч больше. К 2022 году без работы в независимой от ЕС Великобритании останутся 4,2 миллиона британцев, предупреждают в ведомстве.

Право

Великобритания согласилась установить законодательные стандарты не ниже, чем европейские, но не желает, чтобы законодательство ЕС было базовым. Через месяц юрисдикция Европейского суда на территорию Великобритании распространятся не будет. Сейчас обсуждается, будет ли этот суд играть какую-то роль в заключении соглашений между Великобританией и Евросоюзом.

Три года назад Лондон предлагал для этого альтернативную правовую модель, основанную на «смешанной» форме арбитража с участием и британских, и европейских судей. В целом страна настаивает на собственной, независимой судебной системе, но с сохранением экономических отношений — такой подход практикуется в ряде других соглашений о свободной торговле между ЕС и третьими странами.

Британский адвокат и советник королевы Родри Томпсон в 2017 году предупреждал, что государство столкнется с юридической и экономической пропастью, если законные права британских граждан и национального бизнеса во всех 28 государствах-членах ЕС будут отменены «одним ударом» после Brexit.

«Если Великобритания хочет поддерживать "свободные от трений" экономические отношения с другими государствами-членами ЕС, то ей придется делать это на основе законодательства ЕС, разработанного Европейским судом с 1957 года», — отмечал Томпсон в колонке журнала Counsel.

Каким будет британское законодательство после выхода страны из Евросоюза станет известно только через месяц. Пока Британия в переходном периоде, юрисдикция Европейского суда на ее территории действует, но ограничено, объясняет юрист в области международного права Марина Силкина.

«Нужно четко понимать, на каких условиях будет прописываться действие решений суда ЕС на Великобританию. Под вопросом могут быть те решения, которые уже вынесены Европейским судом и подлежат исполнению на территории Великобритании. Достаточно спорный вопрос, и только дальнейшая реализация соглашения о Brexit прояснит эту ситуацию в дальнейшем», — рассказала кандидат юридических наук в комментарии «Политике Сегодня».

Характерно, что несмотря на разрыв с Евросоюзом, отказываться от членства в НАТО Великобритания не намерена. Более того, в рамках Североатлантического альянса страна желает стать мировым лидером по расходам на оборону — подробнее читайте в нашей статье.