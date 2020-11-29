9:51 29 Ноября 2020Политика
Парламентские выборы стартовали в Приднестровье
Голосование за кандидатов в Верховный совет (парламент) началось в Приднестровье. Избирательные участки принимают граждан с 07:00 по местному времени.
Голосование за кандидатов в Верховный совет (парламент) началось в Приднестровье. Избирательные участки принимают граждан с 07:00 по местному времени.
Число зарегистрированных кандидатов на выборах составило 45 человек. Они будут бороться за 33 депутатских мандата. В сельские советы народных депутатов баллотируются 776 человек. На выборах 2020 года отменен порог явки.
Глава Приднестровья Вадим Красносельский обратился к населению с просьбой принять активное участие в голосовании. Он призвал граждан соблюдать все меры безопасности на фоне пандемии.
Избирательные участки перестанут принимать посетителей в 20:00 по местному времени. Центризбирком непризнанного Приднестровья планирует сообщить первые результаты 30 ноября.