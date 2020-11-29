9:45 29 Ноября 2020Политика
WP: смерть физика-ядерщика Фахризаде повлияет на ядерную сделку США и Ирана
Соглашение между Тегераном и Западом может быть заключено после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране. Об этом пишет газета The Washington Post.
Соглашение между Тегераном и Западом может быть заключено после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране. Об этом пишет газета The Washington Post.
Журналист американского издания Макс Бут сравнил инцидент с Фахризаде и гибель командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в начале этого года.
Он считает, что теракт, в результате которого погиб ученый, не станет критической проблемой для ядерной программы Ирана. Бут предполагает, что Тегеран может перенести смерть любого лидера, не останавливая работы. Он сравнил эту ситуацию с возможной смертью Роберта Оппенгеймера во время разработки ядерной бомбы в США.