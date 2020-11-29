Бывший президент РАН Владимир Фортов умер на 75-м году жизни

Экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов скончался в возрасте 74 лет.

Экс-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Фортов скончался в возрасте 74 лет.

Заместитель президента РАН Владимир Иванов сообщил о смерти лауреата Государственной премии СССР Владимира Фортова. Он скончался в возрасте 74 лет.

Иванов в разговоре с РИА Новости назвал возглавлявшего на протяжении четырех лет РАН Фортова "выдающимся" ученым. Он убежден, что смерть академика является невосполнимой потерей для российской науки. О месте и дате похорон Фортова пока не сообщалось. Причина смерти также не разглашалась.